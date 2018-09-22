Во Львовской области мужчина угодил в колодец

Сегодня, 17:41

Как и почему оказался на дне, тот объяснить не смог


Во Львовской области в пгт. Рудно с 12-ти метрового колодца спасатели вытащили местного жителя.  Как и почему оказался на дне, тот объяснить не смог.

Когда хозяева двора услышали из колодца крики о помощи, то узнали по голосу соседа, который, по словам односельчан, имеет психические расстройства.

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Он почти час просидел по пояс в холодной воде, пока приехали спасатели и достали его из колодца.

После спасения 26-летнего пострадавшего забрала скорая.

Ранее под Харьковом женщина умерла, упав в колодец. Как сообщили в полиции, трагедия произошла в Безлюдовке. По информации правоохранителей, гражданка 1951 года рождения неожиданно потеряла равновесие и рухнула вниз. От полученных травм женщина скончалась.

Правоохранители сообщили о случившемся мужу погибшей. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Напомним, на западе Украины из-за падения в колодец погибли мужчина и пожилая женщина. По предварительным данным, мужчина, вытаскивая ведро из колодца, слишком наклонился и упал в воду. Также спасатели достали из колодца тело женщины 1936 года рождения.
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Источник:

"Сегодня"

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