В Запорожской области мужчину заживо засыпало землей в колодце

Сегодня, 16:47

Мужчина пытался обеспечить себя питьевой водой, но погиб в результате несчастного случая

Фото: пресс-служба управления ГСЧС по Запорожской области
Фото: пресс-служба управления ГСЧС по Запорожской области

В городе Энергодар Запорожской области 4 сентября мужчину, который пытался вырыть колодец возле своего дома, заживо засыпало землей. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Как выяснилось, мужчина занимался устройством колодца, чтобы обеспечить семью питьевой водой. Когда он находился на глубине шести метров, произошел обвал песчаного грунта, и его полностью засыпало землей.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые с помощью специального оборудования откопали и подняли потерпевшего на поверхность. К сожалению, спасти пострадавшего медики не сумели.

Тело 54-летнего местного жителя передали на судмедэкспертизу. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествия.

Не так давно в Запорожье 52-летняя женщина поссорилась с девушкой своего сына и всадила ей нож в спинуПострадавшую доставили в больницу, но спасти ее жизнь врачи не сумели.

А в Хмельницком 18-летний юноша, который находится на учете в психиатрической больнице, с ножом напал на свою 9-летнюю соседку. 
колодец, запорожская область, энергодар

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Источник:

"Сегодня"

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