В Днепропетровской области подростки ограбили пенсионера

В городе Вольногорск Днепропетровской области полиция задержала подростков, которые избили пенсионера и завладели его автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел 9 августа: двое парней 15 и 13 лет избили мужчину, после чего связали проводами руки. После этого подростки нашли в доме потерпевшего кошелек с деньгами и ключи от автомобиля, и уехали на нем вместе с 75-летним потерпевшим.

Подростков задержали, когда один из них не справился с управлением автомобиля и легковушка врезалась в столб. Их действия полиция квалифицировала по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Одному из подростков уже сообщили о подозрении.

Не так давно в Одессе девочки в возрасте 13-14 лет жестоко избили одноклассницу, а видео происшествия выложили в интернет.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" рассмотрели случаи детской жестокости, которые приобретают массовый характер, когда нечеловеческие выяснения отношений между детьми порой шокируют всю страну.



