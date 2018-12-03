В Днепропетровской области полиция запустила проект с офицерами ОТГ

Днепропетровская область станет плацдармом для испытания нового проекта: в области планируют набрать полицейских офицеров, которые будут следить за порядком в объединенных территориальных громадах и, в случае необходимости, пресекать преступления вместе с группами реагирования патрульной полиции.

Появление таких офицеров в нашем регионе объясняется большим количеством территориальных громад – в регионе их 60. "Сегодня" выяснила, как будут работать офицеры и сколько людей будет находиться под их присмотром.

СТАРТ

29 ноября стартовал набор в ряды офицеров громады. Сейчас в них будут принимать полицейских с опытом работы от двух лет. Кандидаты пройдут четырехмесячное обучение и подготовку. Предполагается, что в будущем набор на должность офицера может стать открытым. Для несения службы копы получат все необходимое: оружие, технику, автомобили и жилье. Новым офицерам обещают зарплату в 13 000 грн.

"В рамках проекта желающие смогут пройти конкурсный отбор и стать полицейским офицером громады. Эти работники будут направлены в те территориальные общины, которые в этом нуждаются", — рассказал глава Национальной полиции в Украине Сергей Князев.

ПОЛНОМОЧИЯ

"Полицейский офицер громады" заменит привычного нам участкового. Разница в том, что офицер будет жить в той территориальной громаде, за которой он закреплен. В своей основе его обязанности останутся прежними — следить за порядком и реагировать на экстренные ситуации.

Однако делать это он теперь сможет более оперативно. В случае необходимости работать с ним будут также группы реагирования патрульной полиции. В общей сложности, под охраной офицеров окажутся почти 500 тысяч человек.

"Мы должны отвечать ожиданиям общины и предлагаем ей приступить к совместному решению проблем. Каждый человек должен чувствовать себя в безопасности: дома, на улице, в магазине, отправляя детей в школу. Если проект успешно стартует на Днепропетровщине, к нам присоединятся и другие регионы. Как результат — вы получите эффективного полицейского", — заявил Князев.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" опросил экспертов, которые выразили свои мнения об успешности реформы полиции.

Также мы писали о мнении экспертов относительно наибольшего успеха, которого добились в результате реформирования полиции.