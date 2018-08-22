Эксперты назвали главные достижения и провалы реформы полиции

Реформу полиции в свое время ждали едва ли не сильнее, чем все остальные изменения в украинском социуме. На нее было возложено много надежд, она должна была стать настоящим прорывом в Украине.

Месяц назад, 4 июля в Украине отмечали день Национальной полиции. Чиновники, депутаты, министры и другие высокопоставленные лица активно поздравляли полицейских постами в социальных сетях. А в Киеве развернулось громкое празднование – полицейские прошли по Софийской площади с парадом и песнями.Но хоть празднование и было масштабным, реформа так и осталась неоднозначной и далекой от идеала.

С одной стороны, действительно было сделано немало шагов, для того, чтобы улучшить застоявшуюся и изжившую себя систему, с другой – почти ничего из запланированного не увенчалось серьезным успехом.

Помимо уменьшения уровня коррупции, еще одним позитивным изменением можно назвать создание полиции диалога, но здесь пока рано говорить о реальном, стабильном успехе.

"Уже второй год полиция перенимает скандинавский подход в работе с массовыми митингами и собраниями. Я вижу позитивную тенденцию в том, что у нас создана переговорная полиция, ее называют еще "полиция диалога". Во многих больших городах они выходят на митинги, без оружия, часто даже без формы, общаются с митингующими, помогая им реализовать свое право. И вот это элемент той философии, что полиция должна быть сервисным органом, а не карательным. У нас это реализуется очень тяжело, но есть очень хорошие примеры в разных городах", – комментирует ситуацию Денис Монастырский, эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем.

По его словам, задача реформы заключалась в том, чтобы не только улучшить хорошее, но и изменить всю философию этой структуры. Однако главная цель пока не достигнута.

"Что касается основной полиции, то формально реформа проведена, но, по сути, это реформа фасадная. Здесь говорить об успехе в целом не приходится. Качественной реформы не произошло, частичный результат был, но и он связан с негативными сторонами. Оценка реформы очень неоднозначная, я бы сказал – три с минусом", – отмечает, в свою очередь, политолог Владимир Фесенко.

Более подробно о том, какие итоги можно подвести после трехлетия реформирования патрульной полиции, читайте в материале сайта "Сегодня": Новая полиция и старые проблемы: что не так с правоохранительной реформой