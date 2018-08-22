Эксперты назвали главные достижения и провалы реформы полиции

Сегодня, 07:04

Одним из позитивных изменений после реформы полиции, стало значительное уменьшение уровня коррупции. 

Одним из достижений называют создание полиции диалога. Фото: AFP
Одним из достижений называют создание полиции диалога. Фото: AFP

Реформу полиции в свое время ждали едва ли не сильнее, чем все остальные изменения в украинском социуме. На нее было возложено много надежд, она должна была стать настоящим прорывом в Украине. 

Месяц назад, 4 июля в Украине отмечали день Национальной полиции. Чиновники, депутаты, министры и другие высокопоставленные лица активно поздравляли полицейских постами в социальных сетях. А в Киеве развернулось громкое празднование – полицейские прошли по Софийской площади с парадом и песнями.Но хоть празднование и было масштабным, реформа так и осталась неоднозначной и далекой от идеала. 

С одной стороны, действительно было сделано немало шагов, для того, чтобы улучшить застоявшуюся и изжившую себя систему, с другой – почти ничего из запланированного не увенчалось серьезным успехом.

Помимо уменьшения уровня коррупции, еще одним позитивным изменением можно назвать создание полиции диалога, но здесь пока рано говорить о реальном, стабильном успехе.

"Уже второй год полиция перенимает скандинавский подход в работе с массовыми митингами и собраниями. Я вижу позитивную тенденцию в том, что у нас создана переговорная полиция, ее называют еще "полиция диалога". Во многих больших городах они выходят на митинги, без оружия, часто даже без формы, общаются с митингующими, помогая им реализовать свое право. И вот это элемент той философии, что полиция должна быть сервисным органом, а не карательным. У нас это реализуется очень тяжело, но есть очень хорошие примеры в разных городах", – комментирует ситуацию Денис Монастырский, эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем.

По его словам, задача реформы заключалась в том, чтобы не только улучшить хорошее, но и изменить всю философию этой структуры. Однако главная цель пока не достигнута.

"Что касается основной полиции, то формально реформа проведена, но, по сути, это реформа фасадная. Здесь говорить об успехе в целом не приходится. Качественной реформы не произошло, частичный результат был, но и он связан с негативными сторонами. Оценка реформы очень неоднозначная, я бы сказал – три с минусом", – отмечает, в свою очередь, политолог Владимир Фесенко.

Более подробно о том, какие итоги можно подвести после трехлетия реформирования патрульной полиции, читайте в материале сайта "Сегодня": Новая полиция и старые проблемы: что не так с правоохранительной реформой
полиция, реформа, правоохранители

Вы сейчас просматриваете новость "Эксперты назвали главные достижения и провалы реформы полиции". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Анастасия Ищенко

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Место стрельбы. Фото: Полиция

В полиции рассказали версии стрельбы у горсовета в Харькове

20 Августа, 13:57

В суд подали ходатайства о проведении более 30 экспертиз

Происшествия

Смертельное ДТП с четырьмя погибшими в Киеве: новые подробности

20 Августа, 12:33

Полиция ищет очевидцев происшествия
Загрузка...

Украина

Раскрываемость тяжких преступлений за прошлый год составила 89,9%. Фото: пресс-служба Нацполиции

Эксперты рассказали, почему у полиции упала раскрываемость преступлений

20 Августа, 07:46

Раскрываемость преступлений в прошлом году составила порядка 40%

Евросоюз

Фото: AFP

В Берлине во время марша неонацистов пострадали шестеро полицейских

19 Августа, 14:10

Правоохранители во время столкновений задержали 29 человек
Загрузка...