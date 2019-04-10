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В Днепропетровской области рабочих во время ремонта засыпало землей

Сегодня, 13:36

Из ямы мужчин доставали спасатели

В Днепропетровской области рабочих во время ремонта засыпало землей Днепр Из ямы мужчин доставали спасатели


В Царичанке Днепропетровской области спасатели вытащили из-под завалов двух рабочих. Мужчины попали в глубокую яму во время проведения ремонтных работ: их засыпало землей.

Попавших в "ловушку" мужчин нашли работники ГСЧС. Из ямы их, с помощью веревок, вытащили спасатели. Травмированным срочно оказали первую медицинскую помощь.

Напомним, в Черкасской области во время строительных работ в Жашкове на молодого рабочего упала бетонная плита. Юношу вытащили из-под плиты и госпитализировали с переломом бедра, таза и внутренней политравмой. Сейчас он находится в отделении травматологии центральной районной больницы. Состояние мужчины медики оценивают как тяжелое.

Кроме того, не так давно во Львовской области пенсионер, работая на стройке, упал с высоты и получил смертельные травмы. Также во Львове с двенадцатого этажа упал строитель. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Также мы писали, что в Нововолынске на заводе железобетонных изделий погиб 46-летний местный житель. Как оказалось, с мостового крана оторвалась и упала на людей грузовая тележка, к которой была прикреплена бадья для бетона.

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Тег ремонт, травмы, рабочий, завалы, Днепропетровская область

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