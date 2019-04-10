В Днепропетровской области рабочих во время ремонта засыпало землей
Из ямы мужчин доставали спасатели
Попавших в "ловушку" мужчин нашли работники ГСЧС. Из ямы их, с помощью веревок, вытащили спасатели. Травмированным срочно оказали первую медицинскую помощь.
Напомним, в Черкасской области во время строительных работ в Жашкове на молодого рабочего упала бетонная плита. Юношу вытащили из-под плиты и госпитализировали с переломом бедра, таза и внутренней политравмой. Сейчас он находится в отделении травматологии центральной районной больницы. Состояние мужчины медики оценивают как тяжелое.
Кроме того, не так давно во Львовской области пенсионер, работая на стройке, упал с высоты и получил смертельные травмы. Также во Львове с двенадцатого этажа упал строитель. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Также мы писали, что в Нововолынске на заводе железобетонных изделий погиб 46-летний местный житель. Как оказалось, с мостового крана оторвалась и упала на людей грузовая тележка, к которой была прикреплена бадья для бетона.
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