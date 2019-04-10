В Днепропетровской области рабочих во время ремонта засыпало землей

Из ямы мужчин доставали спасатели

В Днепропетровской области рабочих во время ремонта засыпало землей 2019-04-10T13:36:00+03:00 Днепр Из ямы мужчин доставали спасатели





Попавших в "ловушку" мужчин нашли работники ГСЧС. Из ямы их, с помощью веревок, вытащили спасатели. Травмированным срочно оказали первую медицинскую помощь.

Напомним, в Черкасской области во время строительных работ в Жашкове на молодого рабочего упала бетонная плита. Юношу вытащили из-под плиты и госпитализировали с переломом бедра, таза и внутренней политравмой. Сейчас он находится в отделении травматологии центральной районной больницы. Состояние мужчины медики оценивают как тяжелое.

Кроме того, не так давно во Львовской области пенсионер, работая на стройке, упал с высоты и получил смертельные травмы. Также во Львове с двенадцатого этажа упал строитель. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Также мы писали, что в Нововолынске на заводе железобетонных изделий погиб 46-летний местный житель. Как оказалось, с мостового крана оторвалась и упала на людей грузовая тележка, к которой была прикреплена бадья для бетона.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепропетровской области рабочих во время ремонта засыпало землей". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.