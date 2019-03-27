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Трагедия во Львове: с высоты третьего этажа упал строитель

Сегодня, 06:36

Мужчина скончался на месте от полученных травм

Фото: Facebook
Трагедия во Львове: с высоты третьего этажа упал строитель //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a55/6d3/5c9a556d33343.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a55/6d3/5c9a556d33343.jpg Запад Мужчина скончался на месте от полученных травм

Во Львове со строительных лесов, расположенных на уровне третьего этажа, упал строитель. От полученных травм он скончался на месте. ЧП произошло на улице Кибальчича.

"Выездом следственно-оперативной группы установлено, что погибший, 28-летний рабочий – житель одного из сел Яворовского района. По данному факту открыто уголовное производство (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью)", – сообщают в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет т. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, не так давно во Львовской области пенсионер, работая на стройке, упал с высоты и получил смертельные травмы.

Ранее сообщалось, что во Львове в лифтовую шахту с двенадцатого этажа упал строитель. От полученных травм мужчина скончался на месте. А на одной из строительных площадок травмировался 27-летний рабочий.

Кроме этого, мы писали, что в Нововолынске, на заводе железобетонных изделий погиб 46-летний местный житель. Как оказалось, с мостового крана оторвалась и упала на людей грузовая тележка, к которой прикреплена бадья для бетона.

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Тег Львов, погиб, строитель, упал

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