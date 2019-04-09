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В Харькове рабочий упал с 18-го этажа и погиб

Сегодня, 13:52

Погибшим оказался 19-летний парень

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
В Харькове рабочий упал с 18-го этажа и погиб //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5d2/6c4/5c45d26c4ee87.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5d2/6c4/5c45d26c4ee87.jpg Харьков Погибшим оказался 19-летний парень

В Харькове с 18-го этажа новостройки сорвался 19-летний рабочий. Парень погиб на месте, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Трагедия произошла, 9 апреля, около 09:35 на проспекте Победы. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что рабочий сорвался во время выполнения кровельных работ.

Строитель упал на металлический каркас между первым и вторым этажами и от полученных травм умер на месте. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее в Полтавской области упавшая стрела крана насмерть раздавила женщину. Как сообщили в областной полиции, стрела упала на кабину машиниста. В результате женщина-машинист скончалась на месте. 

Напомним, на Прикарпатье в январе 2018 года на грузовик с людьми упал кран. В ходе спасательной операции бойцы ГСЧС, с помощью крана восстановительного поезда, приподняли козловой кран "УК-3032", после чего оттянули поврежденный грузовой автомобиль. Спасатели деблокировали тела погибших (47-ми и 54-х лет) жителей Львовской области. 

Также во Львове на строительной площадке упал кран. При падении он повредил две припаркованные машины.

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Тег Харьков, несчастный случай, строитель, рабочий

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