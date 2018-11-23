В Днепропетровской области сгорел жилой дом: погиб 80-летний мужчина

Пожар в жилом доме произошел в поселке Новопетровка Днепропетровской области. В результате происшествия погиб 80-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Сообщается, что огонь разгорелся вечером 22 ноября в комнате одноэтажного дома. Площадь пожара составила 50 "квадратов". Огонь успел повредить крышу, перекрытие, стены, двери, окна дома и домашнее имущество.

"На пожаре обнаружено тело хозяина дома, гражданина 1938 года", – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

На данный момент правоохранители устанавливают причины возникновения пожара.

Напомним, недавно в поселке Знаменовка Днепропетровской области в доме произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

Ранее мы уже писали, что с начала 2018 года в Украине жертвами пожаров стали 1,5 тысяч человек. Как рассказали в ГСЧС, основными причинами возникновения пожаров в Украине и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.