В Днепропетровской области сожгли авто полицейского: фото

Подозреваемому в поджоге грозит до 15 лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Покрове мужчине грозит до 15 лет лишения свободы за поджог автомобиля оперуполномоченного местного отдела полиции.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области, легковушку Mazda 6 подожгли еще 7 ноября. На месте копы нашли пустую канистру от горючего. Позже выяснилось, что за поджогом стоит ранее судимый 33-летний местный житель. Его дом уже обыскали и обнаружили там пистолет и патроны. Теперь мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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Напомним, не так давно в Одессе ночью неизвестные подожгли автомобиль исполняющего обязанности руководителя Одесской таможни Игоря Резника. Инцидент произошел на закрытой стоянке.

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Кроме того, ранее в Костополе Ровенской области сгорел автомобиль депутата областного совета. Владелец авто в это время находился в доме один.

Также мы сообщали, что в Киеве на улице Героев Днепра на остановке, где находится конечная станция отправления транспорта на Вышгород, группа неизвестных в балаклавах подожгла несколько маршруток, бросив в них взрывчатые вещества.

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