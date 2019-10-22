В Днепропетровской области спецназ задержал вымогателей

Трое подозреваемых были задержаны бойцами КОРДа / Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области бойцы КОРДа в ходе спецоперации задержали возможных участников организованной преступной группы.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, троих парней 25, 26 и 28 лет подозревают в вымогательстве денег у местных фермеров.

Для этого они использовали различные методы запугивания, в частности, поджоги и разбойные нападения.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли маски и оружие, которое использовалось для совершения преступлений. Было открыто уголовное производство по статье о "хулиганстве" с применением оружия, которая грозит тюремным заключением на срок до семи лет.

Напомним, ранее на территории села Кагарлыцкого района в Киевской области произошло разбойное нападение:злоумышленники ночью ворвались в дом к мужчине и, нанося ему и его сыну телесные повреждения и угрожая расправой, вынесли из дома крупную сумму денег.

Ранее в селе Погребы Киевской области произошло разбойное нападение на дом пенсионеров. Неизвестные лица в масках и черной одежде проникли в помещение и завладели крупной суммой денег и драгоценностями.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

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