В Днепропетровской области в доме взорвался газ: что известно

В Днепропетровская области, где ранее легковушка столкнулась с поездом, в результате взрыва газового баллона произошло разрушение дома и возник пожар.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"3 мая в 12:29 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на территории дачного общества по улице Бузковой села Дмитровка Петропавловского района горит дом. По прибытии на место спасателями установлено, что предварительно в результате взрыва газового баллона произошло разрушение одноэтажного дома и возник пожар на площади 64 кв. метра", – говорится в сообщении.

Видео: ГСЧС

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По словам спасателей, на момент разрушения здания владельцы дома отсутствовали. На месте происшествия погибших и пострадавших нет.

"Пожар локализован в 13:19 и в 14:04 ликвидирован. К ликвидации привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательного подразделения Главного управления ГСЧС Украины в области", – отмечается в сообщении.

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Напомним, ранее в Харькове в многоэтажном жилом доме произошел взрыв газа, в результате которого за медицинской помощью обратились пять человек.

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Также сообщалось, что в селе под Одессой из-за взрыва газа разрушился жилой дом. "Разрушилась крыша пристройки частного жилого дома. Вероятной причиной взрыва стала неисправность газового оборудования", — сообщали тогда спасатели, уточняя, что на месте происшествия не было возгорания.

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