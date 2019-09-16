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В Днепропетровской области вспыхнул масштабный лесной пожар: появилось видео

16 сентября, 12:01

Для тушения огня спасатели задействовали авиацию

В Днепропетровской области вспыхнул масштабный пожар – огонь охватил 13 гектаров леса. Пламя быстро распространялось по сухой траве, и перебросилось на деревья.

В ликвидации пожара задействовали шесть экипажей спасателей. Привлекали тракторы и авиацию. На данный момент очаг возгорания локализован, а спасатели заканчивают тушить огонь.

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Ранее новости "Сегодня" уже писали, что в Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Также вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне.

Также мы сообщали, что в Черниговской области вспыхнули масштабные пожары на торфяниках. Самая сложная ситуация сложилась в Семеновском районе, где площадь пожаров составила более десяти гектаров.

Кроме того, мы писали, что масштабные пожары возникают из-за жары и небрежности на полях Донецкой области. В частности, недалеко от Мариуполя шесть масштабных пожаров уничтожили 60 гектаров хлеба. В случившемся аграрии винят не только жару: по их мнению, большинство пожаров происходит именно из-за человеческого фактора.

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