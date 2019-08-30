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Черниговскую область охватили масштабные пожары: появилось видео

30 августа, 12:46

Торфяники вспыхнули из-за неосторожного обращения с огнем

В Черниговской области вспыхнули масштабные пожары на торфяниках. Самая сложная ситуация – в Семеновском районе, где площадь пожаров составила уже более десяти гектаров.

На данный момент с огнем борются более полусотни спасателей, а местные жители помогают им. В частности, громады отправили на помощь спасателям технику – автоцистерны и трактор. Площадь горения сейчас уменьшается, но крайне медленно.

"Сейчас в тушении огня задействованы 56 пожарных пожарно-спасательных подразделений. Органы власти на места направили девять работников и предоставили три автоцистерны. Тушение пожаров продолжается. Причиной их возникновения послужили неосторожность граждан в обращении с огнем", – сообщил пресс-секретарь управления ГСЧС в Черниговской области Александр Ивченко.

Напомним, что аномальная жара, которая в этом году уже побила в Европе практически все температурные рекорды, привела во Франции к массовым пожарам.

Мы также писали, что масштабные пожары возникают из-за жары и небрежности на полях Донецкой области. По предварительным подсчетам, в этом году огонь в регионе уничтожил в пять раз больше зерна, чем в прошлом году. Фермеры спешат убрать уцелевшее и делают прогнозы, как это повлияет на стоимость хлеба.

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