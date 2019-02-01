В Днепропетровской области замначальника колонии поймали на взятке от заключенного
Подполковник внутренней службы требовал взятку в 28 тыс. гривен
Вчера, 31 января, во время получения второй части взятки в размере 20 тысяч гривен был задержан замначальника Днепровской исправительной колонии №89. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.
"Начальник одного из отделов ГУ "Днепровская исправительная колония" (№89) требовал неправомерную выгоду в размере 28 тыс. гривен за решение вопроса относительно подготовки материалов для смягчения режима содержания одного из осужденных", – говорится в сообщении.
Правоохранители задержали вымогателя после получения им взятки от осужденного. Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины (задержание уполномоченным должностным лицом), решается вопрос о уведомлении о подозрении в совершении указанного уголовного преступления (ч.3 ст.368 УК Украины) и избрании для него меры пресечения.
Напомним, ранее сообщалось, что в Черкасской области командир воинской части задержан за крупную взятку.
А также сообщалось, что львовский чиновник требовал 65 тысяч долларов от ветерана АТО.
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