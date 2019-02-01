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В Днепропетровской области замначальника колонии поймали на взятке от заключенного

Сегодня, 17:32

Подполковник внутренней службы требовал взятку в 28 тыс. гривен

Фото из архива
Фото из архива. Фото: Сегодня
В Днепропетровской области замначальника колонии поймали на взятке от заключенного //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/45b/d95/5c545bd952e42.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/45b/d95/5c545bd952e42.jpg Днепр Подполковник внутренней службы требовал взятку в 28 тыс. гривен

Вчера, 31 января, во время получения второй части взятки в размере 20 тысяч гривен был задержан замначальника Днепровской исправительной колонии №89. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

"Начальник одного из отделов ГУ "Днепровская исправительная колония" (№89) требовал неправомерную выгоду в размере 28 тыс. гривен за решение вопроса относительно подготовки материалов для смягчения режима содержания одного из осужденных", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали вымогателя после получения им взятки от осужденного. Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины (задержание уполномоченным должностным лицом), решается вопрос о уведомлении о подозрении в совершении указанного уголовного преступления (ч.3 ст.368 УК Украины) и избрании для него меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкасской области командир воинской части задержан за крупную взятку.

А также сообщалось, что львовский чиновник требовал 65 тысяч долларов от ветерана АТО.

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Тег взятка, Днепр, начальник, колония, заключение

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