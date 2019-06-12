В Каменском многоэтажку заливает после каждого дождя

В воде оказываются не только верхние этажи дома, но и соседи снизу

В городе Каменское Днепропетровской области верхние этажи четырехэтажного жилого дома затапливает после каждого дождя. Из-за того, что крыша здания протекает, в воде оказываются не только верхние этажи, но и соседи снизу.

Из-за постоянных протеканий крыши жильцы квартир на последнем этаже дома даже не убирают с пола ведра, тазики и кастрюли. В них – не только вода, но и куски глины и бетона, которые отпадают с потолка. А в одной из квартир потолок и вовсе упал.

Как выяснилось, этому дому в центре Каменского почти сто лет. Его крышу в последний раз капитально ремонтировали не менее полвека назад. Дожди уже давно буквально заливают четырехэтажку насквозь. Жильцы дома не раз обращались за помощью к компании, обслуживающей дом, но получали только отписки.

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства объясняют, что до прошлого года текущий ремонт домов не был заложен в квартплату. Сейчас тариф пересмотрели и добавили сумму на починку кровли.

"Эта составляющая, в зависимости от дома, она составляет от 30 копеек до гривны с одного метра. Вот берем максимально количество, средняя квартира пускай 50 квадратов, 50 гривен в месяц они выделяют на ремонт", – рассказал "Сегодня" директор департамента ЖКХ и строительства Каменского горсовета Олег Максименко.

Чтобы так накопить на ремонт, понадобится не один год, говорят коммунальщики. После вмешательства "Сегодня" крышу над одной из квартир таки частично заменили. А вот соседи ждать не стали и превратившейся в решето участок кровли над домом перекрыли свой счет.

Ранее мы писали о том, что в Днепре у входа в подъезд одной из многоэтажек образовалась полуметровая яма. Жители боятся, что скоро под землей окажутся их квартиры и боятся заходить в подъезд.

А в Херсоне жители одной из пятиэтажек признались, что живут со страхом – их дом может рухнуть в любой момент.

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