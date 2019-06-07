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В Одесской области сильные ливни привели к подтоплениям

7 июня, 18:23

Дождевая вода переливала через дамбы и затапливала дома местных жителей

Непогода в Одесской области привела к подтоплениям
Непогода в Одесской области привела к подтоплениям. Фото: Сегодня

На Одесскую область обрушились мощные ливни, которые привели к тому, что дождевая вода переливала через дамбы прудов и подтопила дома местных жителей.

Некоторых жителей региона пришлось эвакуировать, а спасатели были вынуждены перекрывать дамбы мешками с песком. Также бойцы ГСЧС откачивали воду со дворов и подвалов – было отведено около 800 кубических метров.

Напомним, ранее мы сообщали, что во время непогоды на Прикарпатье один человек пропал без вести, сотни людей были эвакуированы и тысячи домохозяйств – подтоплены. За сутки в регионе выпала двухнедельная норма осадков, а уровень воды в реках поднялся на четыре метра.                                    


Кроме того, сильный ливень затопил Днепропетровскую область. Так, в Каменском из-за ливня случился настоящий потоп: машины и маршрутки буквально плыли по улицам. Также затопило несколько улиц Кривого Рога. В нескольких районах города из-за потопа образовались автомобильные пробки. 

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Тег подтопление, непогода, одесская область, дожди, ливни

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