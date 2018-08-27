В Кривом Роге легковушка насмерть сбила девочку и скрылась с места ДТП

Сегодня, 11:43

В городе был объявлен план "Перехват", правоохранители разыскивают водителя


В Покровском районе Кривого Рога в Днепропетровской области легковой автомобиль сбил девочку и скрылся с места ДТП. Ребенок скончался на месте в машине реанимации.

Инцидент произошел вечером 26 августа, в городе был объявлен план "Перехват". Ребенка сбил темно-синий "ВАЗ", правоохранители разыскивают его водителя. Погибшей девочке на вид пять лет, ее родителей рядом не было.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В Нацполиции подсчитали, что ДТП в Украине происходят каждые три минуты, а каждые 2,5 часа в аварии гибнет человек:                                                                              

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человекПремьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах. 
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