Во Львовской области легковушка врезалась в столб: травмы получили восемь человек

Сегодня, 11:11

Среди пострадавших – трое детей

Фото: 032.ua
Фото: 032.ua

В городе Бибрка во Львовской области легковой автомобиль врезался в электрическую опору, в результате чего травмы получили восемь человек. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

ДТП произошло 26 августа в 19:18 на автодороге Львов – Рогатин – Ивано-Франковск. Водитель легковушки "Honda Accord" не справился с управлением, и автомобиль въехал в электрическую опору, после чего повредил ограждение близлежащих домов.

В результате аварии пострадали восемь человек, в том числе и трое детей. Пострадавших с различными травмами госпитализировали в больницу. На данный момент все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В Нацполиции подсчитали, что ДТП в Украине происходят каждые три минуты, а каждые 2,5 часа в аварии гибнет человек:

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек.
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