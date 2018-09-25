В Кривом Роге маршрутка врезалась в дерево: пострадали 11 человек

В Кривом Роге днепропетровской области произошло серьезное ДТП – маршрутное такси врезалось в дерево, в результате чего пострадали 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе местной Патрульной полиции.

ДТП произошло сегодня около 9:00 в Терновском районе города. Причиной аварии стало то, что водителю маршрутного микроавтобуса Mercedes-Benz резко стало плохо. Мужчина не справился с управлением, и маршрутка врезалась в дерево.

"Водитель маршрутки выехал на обочину и врезался в дерево. Как сообщил сам водитель, ему за рулем стало резко плохо. В результате происшествия пострадали 11 человек, в том числе и водитель автомобиля. Предварительно, у всех травмы разной степени тяжести – переломы рук, ребер, травмы лица. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу", – рассказала "Сегодня" временно исполняющая обязанности пресс-офицера полка патрульной полиции Кривого Рога Алина Кравец.

На данный момент неизвестно, сколько всего находилось в автомобиле человек и пострадали ли дети.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП на украинских дорогах погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. За это время произошло более 68 тысяч аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тысяч ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек.