Столкновение молоковоза и маршрутки в Полтавской области: появились новые подробности

В Полтавской области в результате столкновения маршрутного микроавтобуса Mercedes Sprinter сообщением "Киев-Сумы" и молоковоза "МАЗ" погибла женщина, еще шесть человек получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

В результате столкновения погибла 46-летняя пассажир микроавтобуса: от полученных травм она скончалась в больнице. Водитель микроавтобуса и еще пятеро пассажиров получили травмы, их госпитализировали.

Правоохранители внесли сведения по факту ДТП в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы сообщали о шестерых пострадавших в результате этой аварии.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП на украинских дорогах погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. За это время произошло более 68 тысяч аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тысяч ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.