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В Кривом Роге маршрутка врезалась в грузовик: пострадали четыре человека

14 июня, 14:46

Причины инцидента пока неизвестны

В Кривом Роге произошло столкновение маршрутки и грузовика
В Кривом Роге произошло столкновение маршрутки и грузовика. Фото: Первый криворожский

В Кривом Роге маршрутный микроавтобус с пассажирами врезался в грузовой автомобиль Mercedes. Инцидент произошел в Покровском районе города.

В результате столкновения пострадали четыре человека, которых доставили в городскую больницу. На место происшествия прибыли полицейские и инспектор по ДТП.

"Поступило сообщение о том, что на территории Покровского района случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, по предварительной информации, легкие телесные повреждения получили четыре человека. На месте работали правоохранители, которые устанавливали причины произошедшего", — рассказали "Сегодня" в пресс-службе Криворожского отдела полиции.

По предварительной информации, водитель мог уснуть за рулем, однако точную причину аварии выяснит следствие.

Еще одно ДТП произошло в четверг на улице Янтарной в Днепре. Там, в районе виадука, столкнулись легковушки ЗАЗ и Chevrolet. В результате столкновения пострадали двое: водитель ЗАЗ и девушка-пассажир "американца". Обоих с травмами разной тяжести увезла скорая.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":


Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег ДТП, маршрутка, пассажир, грузовик, Кривой Рог, Днепропетровская область

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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