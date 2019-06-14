ДТП с грузовиками в Харьковской области: погиб водитель

Полицейские решают вопрос об открытии уголовного производства

Иллюстрация. Фото из архивов "Сегодня". Фото: Сегодня

В Харьковской области произошло столкновение двух грузовых автомобилей – в Нововодолажском районе погиб водитель одного из них. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

По данным стражей порядка, авария случилась 13 июня на 42-м километре трассы Харьков – Красноград – Перещепино. В результате столкновения MAN и Renault Magnum смертельные травмы получил 51-летний житель Днепропетровской области, находившийся за рулем "француза".

Сейчас следователи полиции решают вопрос об открытии уголовного производства по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека" и устанавливают все обстоятельства ДТП.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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