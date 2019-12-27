В Кривом Роге неизвестные на авто похитили человека: в городе был объявлен план "Перехват"

Иллюстрация / Фото: Pixabay

В Кривого Рога, где недавно нашли пропавшего подростка, трое мужчин силой затащили человека в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. ЧП произошло 26 декабря вечером в Металлургическом районе, в городе был объявлен план "Перехват", сообщает "Первый Деловой".

Злоумышленники были на автомобиле Volkswagen. По предварительным данным, они могут быть вооружены.

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Утром 27 декабря стало известно, что пропавшего мужчину разыскали. Пострадавший сообщил марку авто и номер, на котором его увезли. Поиски злоумышленников продолжаются.

Как ранее писал сайт "Сегодня", в Киеве пытались похитить помощницу народного депутата Украины с целью вымогательства выкупа в полмиллиона долларов. Полиция предупредила похищение и задержала злоумышленников.

Также сообщалось, что полиция разоблачила злоумышленников, промышлявших вымогательством и похищением людей в Херсонской области. Они держали в страхе целый район. Забирали у людей деньги, которые те якобы должны. По словам полиции, одного местного били и запугивали, чтобы отдал две тысячи долларов. Задержали двух злоумышленников когда те, собственно, и забирали деньги. Теперь им грозит до 12 лет за решеткой.

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