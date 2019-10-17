В Кривом Роге полицейские изъяли метамфетамина на более чем 220 тысяч гривен

/ Фото: Нацполиция

похожее на метамфетамин. Сотрудники уголовного розыска в Кривом Роге задержали мужчину, который организовал сбыт наркотиков из автомобиля "ВАЗ". Во время обыска у местного жителя было изъято 1303 трубочки, внутри которых находилась порошкообразное вещество,

Полицейские осмотрели личные вещи и провели обыск в автомобиле задержанного. В результате под резиновым ковриком и задним сиденьем было обнаружено 1203 запаяны трубочки. Еще 100 фрагментов с наркотиком злоумышленник хранил в кармане безрукавки.

Вещественные доказательства изъяты. Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Также мы сообщали, что в Николаеве полицейские ликвидировали канал поставки наркотиков и психотропов стоимостью более миллиона гривен. Реклама Ранее мы писали, что в Бердянске правоохранители разоблачили пару наркоторговцев и изъяли у них более пяти килограммов марихуаны. Схему по продаже наладили местные жители: 39-летняя женщина и ее 46-летний приятель.

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