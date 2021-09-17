Появились первые фото с места взрыва в Кривом Роге, есть пострадавшие

В одном из жилых домов Кривого Рога сегодня, 17 сентября, прогремел взрыв. На место происшествия отправились спасатели, скорая и газовая служба.
Об этом сообщает Первый городской.
Около 10:15 к спасателям поступило сообщение о взрыве в девятиэтажке на улице Мухина. Заявительница рассказала, что прогремел взрыв в доме, в котором она проживает.
В квартире в это время находился 52-летний мужчина с внуками. А в соседней квартире в помощи нуждался 10-летний мальчик. Ребенок сообщил, что помещение наполнилось дымом, а выйти сам он не смог, поэтому спасателям пришлось вскрыть входные двери.
По словам пресс-службы полиции, причиной взрыв могла стать газовая смесь неизвестного происхождения. Очаг пожара пришелся не на кухню, а на одну из спальных комнат. Огонь повредил имущество на площади 20 квадратных метров.
Также незначительно пострадал дедушка детей, он отравился продуктами горения. Мужчину доставили в больницу. Специалисты разбираются в ситуации.
Как может взорваться газ?
Причин взрыва бытового газа может быть три:
- изношенность коммуникаций;
- неисправное оборудование;
- небрежность людей.
Газовщики поясняют, что взрывоопасная смесь образует концентрация природного газа на уровне от 5 до 15% по объему в смеси с воздухом. Всего несколько часов и эта смесь может взорваться.
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