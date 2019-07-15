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В Кривом Роге провели спасательную операцию ради 140-килограммового кабана

15 июля, 11:55

Животное вытащили с помощью пожарных рукавов

Фото: Pixabay

В Кривом Роге пожарные провели спасательную операцию ради кабана и вытащили из ямы, глубиной в три метра, 140-килограммовое животное. Как стало известно, инцидент произошел на улице Ингульской в Центрально-Городском районе.

О происшествии на горячую линию ГСЧС сообщил хозяин животного, рассказав, что кабан сбежал со двора и угодил в заброшенную выгребную яму.

"По словам хозяина, вес домашнего животного составляет около 140 килограммов. Поэтому, чтобы освободить его из ловушки, пришлось использовать пожарный рукав. С его помощью спасатели вытащили кабанчика из ямы", – сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Выручить животное оказалось не просто – в спасательной операции пришлось задействовать несколько спасателей, которые обмотали испуганного кабана пожарным рукавом и подтянули к краю пропасти. В результате падения серьезных травм животное не получило и, как только кабана передали хозяину, он отправился гулять по двору.

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Тег свинья, Кривой Рог, ГСЧС, кабан

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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