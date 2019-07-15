В Кривом Роге провели спасательную операцию ради 140-килограммового кабана
Животное вытащили с помощью пожарных рукавов
В Кривом Роге пожарные провели спасательную операцию ради кабана и вытащили из ямы, глубиной в три метра, 140-килограммовое животное. Как стало известно, инцидент произошел на улице Ингульской в Центрально-Городском районе.
О происшествии на горячую линию ГСЧС сообщил хозяин животного, рассказав, что кабан сбежал со двора и угодил в заброшенную выгребную яму.
"По словам хозяина, вес домашнего животного составляет около 140 килограммов. Поэтому, чтобы освободить его из ловушки, пришлось использовать пожарный рукав. С его помощью спасатели вытащили кабанчика из ямы", – сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Выручить животное оказалось не просто – в спасательной операции пришлось задействовать несколько спасателей, которые обмотали испуганного кабана пожарным рукавом и подтянули к краю пропасти. В результате падения серьезных травм животное не получило и, как только кабана передали хозяину, он отправился гулять по двору.
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