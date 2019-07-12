Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В Кривом Роге "заминировали" объекты инфраструктуры и дом родителей Зеленского

12 июля, 20:16

В полицию Кривого Рога Днепропетровской области поступила информация о минировании целого ряда объектов

В Украине участились случаи ложного минирования. Фото: facebook.com/gunp.odessa
В Украине участились случаи ложного минирования. Фото: facebook.com/gunp.odessa.

В полицию Кривого Рога Днепропетровской области поступила информация о минировании ряда объектов

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Полиция проверяет информацию о минировании городских торговых центров, детских садов, родильных домов, вокзала и мест массового скопления людей.

"На место направились специальные группы в составе следственно-оперативных групп полиции, взрывотехников и кинологов со служебными собаками, а также спасатели. Сейчас идет тщательное обследование помещений и прилегающей территории на объектах минирования", – сказано в сообщении.

Как сообщает местное издание "Первый Криворожский", среди "заминированных" объектов оказался и дом, в котором живут родители президента Украины Владимира Зеленского, который в пятницу посещает Кривой Рог.

Материалы зарегистрированы в журнале единого учета. Решается вопрос о квалификации происшествия в соответствии с Уголовным кодексом.

Напомним, ранее в Житомире эвакуировали около 200 человек с трех вокзалов из-за угрозы взрыва. Полицейские проверили железнодорожный вокзал, автовокзал и автостанцию.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Черкассах правоохранители задержали мужчину, который также сообщил о ложном минировании железнодорожного вокзала города.

В свою очередь Министерство внутренних дел инициировало ужесточение ответственности за подобные сообщения. Подробнее смотрите в сюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег дом, родители, Зеленский, заминирование, Кривой Рог

Вы сейчас просматриваете новость " В Кривом Роге "заминировали" объекты инфраструктуры и дом родителей Зеленского". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Харькове "заминировали" все ТЦ и железнодорожный вокзал

8 июля, 21:13

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления

Неизвестные "заминировали" три международных аэропорта и вокзалы в Киеве и Львове

19 июня, 23:59

Омелян считает, что сообщение "фейковые, но должны принять все меры проверки, включая эвакуацию людей"

В Одессе бомбы искали в аэропорту, на вокзале, в больницах и домах

28 мая, 22:47

Проверку информации о заложенных взрывных устройствах осуществляют группы специалистов-взрывотехников и другие правоохранители

В Киеве снова "минировали" ж/д вокзал, эвакуировано более тысячи человек

27 мая, 21:18

Информацию о взрывчатке сообщил аноним, сейчас "шутника" ищут правоохранители

В Киеве "заминировали" сразу две крупных сети супермаркетов и роддом

22 мая, 21:40

В Киеве из зданий гипермаркетов "Ашан" и супермаркетов АТБ эвакуируют персонал и посетителей

Россиянин "заминировал" Шереметьево, чтобы найти жену

19 мая, 23:49

Из-за ложного сообщения о минировании рейс задержали

Реальная любовь: 5 настоящих пар на шоу «Танцы со звездами»

Папа Римский после встречи с Путиным резко высказался о Донбассе

В Запорожье военные устроили серьезное ЧП на дороге (видео)

Дацик дрался против двоих. Одного вырубил, а потом получил травму

Болельщикам Шумахера подарили надежду. Что стало известно?

Николай Давыденко: "Мне жалко Шарапову"

В Одессе произошло экологическое ЧП на море: фото и видео

Шевченко и сыновья: Как отдыхает украинская футбольная легенда

Участники самого жуткого боя года чуть не утонули в реках крови

«Чистая победа». Как «Канело» перехитрил Головкина

15 красавиц российского кино

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

Вчера, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

Вчера, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

"Оформили кредит на утерянный паспорт": как заблокировать потерянные документы

10 июля, 07:37

Нужно сразу писать заявление в полицию, советует юрист

Пройти блокпост и выжить: чего стоит пересечение границы между Украиной и неподконтрольными территориями

10 июля, 07:00

Боевики наказывают за мобилки и требуют взятки только в гривнях

Как сейчас выглядит дочка Игоря Крутого Саша?

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Жена Порошенко дала совет Елене Зеленской
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь