В Кривом Роге "заминировали" объекты инфраструктуры и дом родителей Зеленского

В полицию Кривого Рога Днепропетровской области поступила информация о минировании целого ряда объектов

В Украине участились случаи ложного минирования. Фото: facebook.com/gunp.odessa.

В полицию Кривого Рога Днепропетровской области поступила информация о минировании ряда объектов

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Полиция проверяет информацию о минировании городских торговых центров, детских садов, родильных домов, вокзала и мест массового скопления людей.

"На место направились специальные группы в составе следственно-оперативных групп полиции, взрывотехников и кинологов со служебными собаками, а также спасатели. Сейчас идет тщательное обследование помещений и прилегающей территории на объектах минирования", – сказано в сообщении.

Как сообщает местное издание "Первый Криворожский", среди "заминированных" объектов оказался и дом, в котором живут родители президента Украины Владимира Зеленского, который в пятницу посещает Кривой Рог.

Материалы зарегистрированы в журнале единого учета. Решается вопрос о квалификации происшествия в соответствии с Уголовным кодексом.

Напомним, ранее в Житомире эвакуировали около 200 человек с трех вокзалов из-за угрозы взрыва. Полицейские проверили железнодорожный вокзал, автовокзал и автостанцию.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Черкассах правоохранители задержали мужчину, который также сообщил о ложном минировании железнодорожного вокзала города.

В свою очередь Министерство внутренних дел инициировало ужесточение ответственности за подобные сообщения. Подробнее смотрите в сюжете:

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