В Кривом Роге "заминировали" объекты инфраструктуры и дом родителей Зеленского
В полицию Кривого Рога Днепропетровской области поступила информация о минировании целого ряда объектов
В полицию Кривого Рога Днепропетровской области поступила информация о минировании ряда объектов
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.
Полиция проверяет информацию о минировании городских торговых центров, детских садов, родильных домов, вокзала и мест массового скопления людей.
"На место направились специальные группы в составе следственно-оперативных групп полиции, взрывотехников и кинологов со служебными собаками, а также спасатели. Сейчас идет тщательное обследование помещений и прилегающей территории на объектах минирования", – сказано в сообщении.
Как сообщает местное издание "Первый Криворожский", среди "заминированных" объектов оказался и дом, в котором живут родители президента Украины Владимира Зеленского, который в пятницу посещает Кривой Рог.
Материалы зарегистрированы в журнале единого учета. Решается вопрос о квалификации происшествия в соответствии с Уголовным кодексом.
Напомним, ранее в Житомире эвакуировали около 200 человек с трех вокзалов из-за угрозы взрыва. Полицейские проверили железнодорожный вокзал, автовокзал и автостанцию.
Также новости "Сегодня" сообщали, что в Черкассах правоохранители задержали мужчину, который также сообщил о ложном минировании железнодорожного вокзала города.
В свою очередь Министерство внутренних дел инициировало ужесточение ответственности за подобные сообщения. Подробнее смотрите в сюжете:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Кривом Роге "заминировали" объекты инфраструктуры и дом родителей Зеленского". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Харькове "заминировали" все ТЦ и железнодорожный вокзал
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления
В Одессе бомбы искали в аэропорту, на вокзале, в больницах и домах
Проверку информации о заложенных взрывных устройствах осуществляют группы специалистов-взрывотехников и другие правоохранители
В Киеве снова "минировали" ж/д вокзал, эвакуировано более тысячи человек
Информацию о взрывчатке сообщил аноним, сейчас "шутника" ищут правоохранители
В Киеве "заминировали" сразу две крупных сети супермаркетов и роддом
В Киеве из зданий гипермаркетов "Ашан" и супермаркетов АТБ эвакуируют персонал и посетителей