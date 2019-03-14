В Кривом Роге спасли кота, который умирал от голода и жажды на крыше

Спасли усатого, который несколько дней просидел на козырьке балкона

Спасательная операция. Заняла у экстремала 29 минут. Фото: krivbass.city.

В Кривом Роге спасли кота, который умирал от голода и жажды на крыше Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a92/91f/5c8a9291f31d0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a92/91f/5c8a9291f31d0.png 2019-03-14T23:00:00+02:00 Днепр Спасли усатого, который несколько дней просидел на козырьке балкона

В Кривом Роге небезразличные горожане самостоятельно сняли кота с козырька балкона девятиэтажного дома. При помощи веревок, рюкзака и видеокамеры, которая фиксировала происходящее, хвостатого успешно спустили на землю.

Спасателем оказался местный экстремал Николай Ерошкин, который вместе с командой "Дангион Кривой Рог" уже спасал котов, которые забирались на высокие деревья, собачек из полуразрушенных зданий, а также людей.

В частности, операция "спасти котэ" у 34-летнего мужчины заняла 29 минут. При помощи страховочных веревок он спустился с крыши девятиэтажного дома на балкон, поместил четвероногого в рюкзак и вернулся обратно.

"Люди в социальных сетях разместили пост с просьбой помочь коту, который умирал от голода и жажды. Горожане в этой публикации отметили меня. Мы взяли дома снаряжение, поехали, поднялись на крышу, закрепили снаряжение и достали котика. Теперь ищем ему хозяина", — рассказывает корреспонденту "Сегодня" Николай Ерошкин.

Ранее мы писали, что в Калиновке Винницкой области из выгребной ямы вытащили шестеро щенят. Туда их выбросили неизвестные на верную смерть, но визг собак услышали прохожие и вызвали спасателей. По словам очевидцев, около ямы еще бегала мать щенят. После спасения и ее, и малышей забрали местные. Двум щенкам уже нашли хозяев.

Напомним, недавно в Виннице супруги спасли бездомного пса, который со сломанным после ДТП позвоночником умирал на остановке. Пара забрала собаку домой и назвали Бимом – теперь у пса есть свой уютный уголок и игрушки.

Также ранее мы писали о том, как в Черниговской области семья променяла город на село ради спасения животных.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.