В Кривом Роге закрыли ботанический сад, чтобы спасти перед Новым годом елки

/ Фото: Facebook

В Кривом Роге с 24 декабря решили закрыть ботанический сад Национальной академии наук.

Как заявили на официальной странице учреждения в Facebook, решение о временном закрытии было принято для сохранения хвойных насаждений от незаконной вырубки к Новому году.

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Заведение откроется после завершения новогодних праздников – в январе 2020 года. Стоит добавить также, что общая площадь криворожского ботсада – более 52 гектаров.

Напомним, ранее мы сообщали, что официальное празднование Нового года в Киеве, на Софийской и Контрактовой площадях, продлится с 14 декабря по 19 января. Праздничное зажигание елок для киевлян и гостей города традиционно состоится 19 декабря в 19:00, в День святого Николая.

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В субботу, 14 декабря, на Софийской и Контрактовой площадях начала свою работу новогодняя ярмарка.

Ранее мы писали о том, как сделать игрушку на елку своими руками, а также как украсить блюда на Новый год Крысы.

Подробнее о ценах, самых дешевых и самых дорогих вариантах читайте в материале сайта "Сегодня": "Новый год и Рождество: сколько стоит купить и нарядить праздничную елку" .



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