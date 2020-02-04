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В общежитии Днепра с потолка полился кипяток

4 февраля, 18:06

Выяснилось, что над комнатой прорвало трубу отопления

В комнате общежития политехнического университета в Днепре упала часть потолка.

Студенты заметили, как сверху начал капать кипяток и посыпалась штукатурка. Сообщили, по их словам, об этом коменданту и принялись выносить из помещения свои вещи и мебель. Когда часть потолка упала – в комнате уже никого не было. Момент обрушения ребята отсняли на видео и выложили в соцсети. Позже выяснилось: над комнатой прорвало трубу отопления. Тепло в здании отключили, чтобы залатать сети.

"Подставляли тазики, чтобы вода текла в них. Потом еще сильнее начала течь вода. Вынесли кровать. Где-то часа в два стало очень много воды, и случился обвал", – рассказал студент Максим Сичкарь.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как в Днепре крыша дома начала биться током.

Необычное явление заметила жительница девятого этажа дома Оксана Олейникова.

"Вышла на крышу прогуляться (чего-то на кухне потолок током биться начал), а там такой бардак, что ходить страшно. Сплошные петли и ловушки", – написала женщина на своей странице в Facebook.

Также мы рассказывали о том, как в Днепре затопило нечистотами многоэтажку.

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Источник: Сегодня

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