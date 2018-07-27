В Днепре ветер снес часть крыши многоэтажки

В Днепре из-за непогоды часть кровли одной из многоэтажек разрушилась, а вода затопила последний этаж здания и все квартиры на пятом этаже.

В свою очередь жители обратились к коммунальщикам, но это проблему не решило. Руководитель участка коммунального предприятия, к которому принадлежит дом, объяснил, что жители дома накопили долги за квартплату. Именно поэтому денег не хватает даже, чтобы купить материалы для ремонта крыши.

На данный момент жители многоэтажки готовят обращение к городскому голове. Будут ли выплачивать компенсации владельцам поврежденных квартир, местные чиновники пока не решили, ибо сначала они должны подсчитать объемы убытков.

Напомним, в Днепре стихия, которая бушевала в городе в среду и четверг, валила деревья и заливала улицы.

Кроме того, в Украине после сильных дождей, града и сильного ветра 25 июля были обесточены 117 населенных пунктов в семи областях.

А в Киеве 25 июля прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропривода.