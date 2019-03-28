В Павлограде переселенцам грозит выселение за долги

Переселенцы признались, что не могут платить огромные суммы за ЖКХ

В Павлограде переселенцам грозит выселение за долги 2019-03-28T19:44:38+02:00 Днепр Переселенцы признались, что не могут платить огромные суммы за ЖКХ

В Днепропетровской области почти полторы сотни семей вынужденных переселенцев в Павлограде могут быть выселены из модульного городка, в котором они живут на протяжении четырех лет.

По словам жильцов, с начала года тарифы на коммуналку им подняли втрое – до полутора тысяч за человека. Люди пожаловались, что платить столько они не в состоянии, а другого жилья найти не смогли, но чиновники – неумолимы.

По словам Александры Рублинской, жительницы модульного городка, на десяти квадратных метрах она живет со своими детьми с тех пор, как переехала из Луганской области. До нового года исправно платила полторы тысячи гривен ежемесячно, а теперь должна отдавать шесть.

"Около шести тысяч должна была платить, где-то так, в месяц. Для мен это равносильно, что получить все детские, и отдать", – призналась женщина.

Ее соседи живут в отдельном модуле впятером – трое школьников, мать и бабушка на 20 квадратных метрах. Мать-одиночка, воевавшая на Донбассе, была ранена. А после нового года получила платежку на семь тысяч гривен. Старшая дочка призналась – не платят.

"Уже долг 17 тысяч, это долг. За год, если так платить, можно накопить за двухэтажный дом", – подсчитала Настя Подгорная.

Тарифы на коммунальные услуги для жителей этого модульного городка подняли сразу втрое, и с тех пор отсюда выехало почти 80 человек. Осталось 250 жильцов, в основном – пенсионеры, люди с инвалидностью и многодетные семьи.

"Нам сказали, что мы зарегистрированы, как предприятие. То бишь, у нас нет права частной собственности, мы не идем как жилой фонд. И поэтому у нас начисляется за один киловатт электроэнергии 1,68 грн", – рассказала Ирина Бибикова.

В каждом модуле – индивидуальное электрическое отопление. Также в платежки добавляют стоимость воды и вывоза мусора.

Журналисты "Сегодня" спросили у чиновников – почему тарифы так стремительно выросли, и в мэрии пояснили, что с 2015 года часть коммунальных услуг оплачивали из бюджета города. За четыре года сумма превысила шесть миллионов гривен, и депутаты решили – хватит.

"Ни копейки они не платят за то, что они там живут. То есть, за жилье. Они платят только за то, что сами использовали. Это вода, это электроэнергия и это бытовой мусор, вывоз бытового мусора", – объяснил Вталий Мовчан, заместитель павлоградского градоначальника.

Модульный городок должен был служить максимум три года. Чиновники предложили переселенцам альтернативу – социальные общежития, но люди против – не нравится расположение, состояние помещений и соседство с тамошними жильцами.

Между тем, долги ежедневно растут и уже достигли почти полумиллиона гривен. Если жильцы и дальше не будут платить, чиновники предупреждают, что перекроют воду и прекратят электроснабжение.

Напомним, с 4 марта в Украине начали выплачивать субсидии наличными. По данным Минсоцполитики, монетизированные субсидии в марте получили 3,4 млн украинских домохозяйств, общая сумма выплат составила 5,7 млрд гривен.

Президент Петр Порошенко заявил, что монетизация субсидий дает возможность гражданам экономить на потреблении услуг, а разницу от уплаченных средств за газ оставлять себе.

Ранее "Сегодня" проверили, как работает выдача субсидий "живыми" деньгами:

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