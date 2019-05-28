В самолет "Кривой Рог – Анталия" попала птица: рейс задержался

На время всех процедур пассажиров разместили в гостиницах города

Фото: Pixabay

В аэропорту Кривого Рога задерживается вылет самолета в Анталию. 28 мая при посадке судна, следовавшего из Анталии в Кривой Рог, в него попала птица. Чтобы совершить следующий рейс в обратном направлении, необходимо провести диагностику самолета. По словам директора аэропорта Игоря Лашина, эта процедура займет не один час. Ориентировочно пассажиры смогут вылететь около полуночи.

Директор КП "Международный аэропорт Кривой Рог" Игорь Лашин объяснил причину задержки рейса. Ранее при посадке самолета, который направлялся из Анталии в Кривой Рог, в него попала птица. В таких случаях перед отправкой воздушного судна в следующий рейс обязательно проводится дефектоскопия. Для этого вызвали бригаду специалистов из Киева. В аэропорт Кривого Рога они смогут добраться к 19:00, а сам процесс дефектоскопии займет еще около четырех часов. Таким образом, рейс в Анталию ориентировочно отправится в 12 часов ночи, – передает "Первый городской".

Пассажирам сообщили о задержке рейса. На время всех процедур их разместили в гостиницах города и обеспечили питанием и всем необходимым.

Ранее в Одессе самолет совершил экстренную посадку из-за "минирования". Воздушное судно направлялось в египетский Шарм-эш-Шейх из Киева.

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