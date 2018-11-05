В торговом центре Днепра показывали порнографию

В одном из торговых центров Днепра на терминале, предназначенном для распечатки фотографий, неизвестные запустили порнографический ролик.

Как сообщает местное издание "Информатор", инцидент произошел вечером 4 ноября, когда автомат для распечатки фотографий, стоящий на втором этаже, был взломан и начал выдавать картинки совершенно непристойного содержания.



Впоследствии администрация центра отключила автомат, и заявила, что вирусный ролик мог проникнуть в фотобокс из социальных сетей. Позже сообщалось, что работники ТЦ ищут тех, кто мог быть причастен к происшествию.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Одесском аэропорту задержали иностранного сутенера, переправлявшего девушек в Турцию.

Стоит напомнить также о том, как финалистка конкурса "Миссис Россия" пыталась продать 18-летнюю девственницу в секс-рабство.

Также мы писали о том, как во Львове пресекли деятельность целой сети порностудий: были задержаны трое организаторов, которым грозит до семи лет лишения свободы. В двух "офисах" копы обнаружили шестерых студенток местных вузов, которые в качестве веб-моделей занимались распространением порнографии.

Интересно, что организаторы сети четко распределили между собой главные функции: один из них занимался организационными и финансовыми вопросами, второй – подбирал "персонал", консультировал девушек и вел бухгалтерский учет, а еще двое следили за исправностью оборудования, подыскивали кадры в социальных сетях, учили размещать видеоматериалы на специальных сайтах.