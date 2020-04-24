Весь в синяках и с гематомой на голове: жуткое убийство двухлетнего мальчика в Днепропетровской области

В Днепропетровской области медики "скорой" приехали на вызов и увидели тело двухлетнего мальчика в синяках и ссадинах. Мать говорит, что малыш упал и ушибся. Но соседи уверены, что женщина сама поиздевалась над сыном.

Утром к дому подъехала скорая. Мeдиков вызвала обеспокоенная мать, мол ее малeнький сын нe дышит. Якобы упал, и ударился головой о батарeю. Весь в синяках с огромной гематомой на голове – врачи ошалели, когда увидели тело двухлетнего мальчика. Сразу предположили что, умер за несколько часов до того, как их вызвали.

До смерти малого побила мать Екатерина, подозревают соседи. Кроме мальчика 28-милетняя мать воспитывает еще двух детей, дочерей восьми и девяти лет. Дети – от разных отцов. Нигде не работала, получала соцвыплаты, как мать одиночка.

"Она пила и пила ,и пила, и поэтому ничего удивительного", – говорят соседи.

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Это не мать, а ее сожитель до смерти забил мальчика – убеждает бабушка погибшего Ярослава, Татьяна. Показывает квартиру, где жила вместе с внуками, дочерью и ее очередной кавалером:

"Он меня бил ни за что. За какие-то услуги, мол я должна оплатить здесь отопление. Квартира на мне".

Постоянно издевался над малышами, – говорит Татьяна. А дочь мужа защищала. Мол, такой метод воспитания.

"Он Ярика бьет, а она – ну пусть воспитывает. Но соцслужбы приезжали, и не забрали детей. Говорят, что синяк – только синяк".

Мужчину задержали правоохранители. Расследуют жестокое избиение ребенка. Арестовали и мать мальчика. За то, что не остановила сожителя и вовремя не вызвала врачей, ей светит тюремный срок и лишение прав на старших дочерей.

Напомним, случаи домашнего насилия происходят в Украине ежедневно. Так, ранее новости "Сегодня" писали о том, что только в Киеве за неделю жертвами домашнего насилия стали 15 детей.

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А еще совсем недавно генсек ООН Антонио Гутерриш призвал страны обратить внимание на домашнее насилие. Вместе во вспышкой коронавируса в мире фиксируется вспышка случаев домашнего насилия.

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