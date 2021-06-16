Видео дня. В Днепре после ливня выгребают воду с крыши спутниковой тарелкой

Днепр до сих пор страдает от последствий непогоды – какая ситуация в городе 16 июня – видео потопа

В Днепре накануне прошел сильный ливень. Дождь затопил улицы, подъезды и крыши. Ветер был настолько сильным, что вырывал деревья с корнями, а также ломал рекламные щиты.

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Немало бед натворила непогода на улице Рабочей, 152. Там горожане выгребают воду с крыши спутниковой тарелкой.

Соответствующие видео опубликовали в Telegram-канале Днепр Оперативный.

Ранее мы сообщали, что после потопа в Днепре в четырех местах провалился асфальт. Ямы образовались на улице Яворницкого в районе дома 33.

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Также напомним, ранее Днепр накрыло градом размером с перепелиное яйцо. В соцсетях горожане выкладывали фото побитых растений на огороде. Но были и те, кто такой погоде радовался. Например, горожанка подбрасывала льдины, как конфетти. А еще один мужчина градом охлаждал напитки.