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В Днепре вместо стихийного рынка появился современный сквер: фото

23 сентября, 13:19

Журавель Максим

Точки стихийной торговли сменились площадками и фонтаном

В Днепре открыли современный сквер на месте прежнего стихийного рынка на жилмассиве Западный. Эту территорию благоустроили за средства областного бюд­жета, а работы велись около года.

Строители установили освещение, тротуарные дорожки, создали фонтан с подсветкой, а также оборудовали спортивную зону для занятий баскетболом, футболом и волейболом. Была создана и площадка для любителей воркаута, а для детей – игровая зона и роллердром. Общая территория сквера – 15 000 "квадратов".

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Местных жителей просят бережно относиться к новой достопримечательности.

"Прекрасное, радостное событие. Но это – не открытие. Мы отошли от формата с перерезанием ленточек. Просто пришли, посмотрели, послушали о проблемах. Самая первая – вандализм. Поэтому хотелось бы, чтобы жители жилмассива также помогали следить за порядком, ведь сквер – собственность людей", – отметил мэр города Борис Филатов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в парках Харькова инженер создает уникальные скульптуры, которые поражают воображение.

Также мы писали о том, как в столице возле аэропорта "Киев" открыли памятник легендарному авиаконструктору Игорю Сикорскому. Бронзовая скульптура высотой более семи метров установлена на полусфере в виде земного шара.

Также отметим, что в Ивано-Франковской области несколько архитектурных памятников национального значения находятся на грани исчезновения. Выдающиеся сооружения разрушаются на глазах, и шансов на их спасение – мало.

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Днепр фонтан сквер спортплощадка

Источник: Сегодня

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