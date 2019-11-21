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Вокруг света за 88 дней: семья из Днепра совершила скоростную кругосветку

21 ноября, 21:19

Отец с семилетним сыном и восьмилетней дочерью за прошедшее лето побывали в 100 странах

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Вокруг света – за 88 дней. Самое быстрое кругосветное путешествие осуществила семья из Днепра. Отец с семилетним сыном и восьмилетней дочерью в течение лета побывали в 100 странах. Какие впечатления от кругосветной поездки рассказали корреспондентам новостей "Сегодня".

Павел Феднов с сыном едва ли не впервые этой осенью гуляют по городскому парку. Последние полгода забыли виды родного города. Почти все это время они преодолевали огромные расстояния для знакомства с новыми видами.

Павел путешествует уже 5 лет. Летом отправился странствовать по всему миру. С собой прихватил и детей: семилетнего Андрея и восьмилетнюю Вику:

"Для нас это не авантюра, для нас это желание путешествовать, познавать мир".

В течение каникул планировали объездить все континенты. Маршрут проложили через 50 стран, и в конце концов объехали вдвое больше. Уложились в 88 дней. В путешествиях, говорит Павел, не теряли ни минуты.

"Находим ТОП-10 локаций в каждом городе. Дети сами определяют места, в которых они хотят побывать. Едем в эти локации. Дети там фотографируются. Гуляем в свободном режиме. А потом спать или двигаться дальше", – рассказывает Павел.

Из каждой страны привезли по несколько фотографий. Большинство из них снял маленький Андрей. Он учится работать с профессиональной техникой. Но лучше всего парню запомнились курьезы.

"Проспал наш водитель рейс. Пришлось идти в круиз в другую страну. Там поменяли на рейс на 300 долларов, а рейс отменили", – вспоминает Андрей.

Так было не раз, вспоминает глава семейства. А дважды путешествие едва не приходилось прерывать. Потому что дети болели.

"У ребенка температура. Тебе страшно, ты один, несешь ответственность. Получить качественную медпомощь нереально. Лечим по своему, даем детям отдохнуть, меняем планы, меняем маршруты", – делится отец.

Но новых испытаний, говорит отец путешественник, семья не боится. В течение года мечтают объехать почти две сотни стран мира.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, какой была кругосветка харьковчанина Артемия Сурина. Артемий – первый украинец, умудрившийся совершить кругосветное путешествие по канонам Лондонского королевского географического союза. Руководствуясь уставом общества, он перемещался только наземным и водным транспортом, полностью отказавшись от перелетов.

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Днепр вокруг света кругосветное путешествие

Источник: Сегодня

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