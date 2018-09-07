"Всевидящее око": в Днепре установили 350 камер видеонаблюдения и принимают 4000 вызовов в сутки

В городе заработал Ситуационный центр, который координирует работу полицейских патрулей во всех городках области

В Днепре заработал первый в области Ситуационный центр, в котором операторы в погонах принимают более 4000 обращений в сутки. "Сегодня" выяснила, как работает Центр и как его появление скажется на безопасности жителей города и области.

Здесь непрерывно звонит телефон, ведь по статистике, каждую секунду на номер горячей линии поступает минимум два звонка. Операторы работают одновременно за тремя мониторами, на которых отображаются карты города и всех населенных пунктов области, перечень задач и анкета с первичной информацией заявителя.

"Сейчас все вызовы, которые принимают операторы линии "102", попадают сюда. На горячей линии обрабатывают электронные карточки, в которые вносится информация со слов заявителя. После того как оператор заканчивает работу с карточкой и сохраняет ее, она попадает диспетчеру. Он на областной карте видит точку, в которую требуется направить полицейских. Диспетчер находит экипаж полиции поблизости, видит его статус: свободный, движущийся на задание, оформляющий правонарушение. После чего решает, кого направить на место происшествия. Если произошло тяжкое преступление или ДТП с пострадавшими, а свободный экипаж отсутствует, диспетчер может снять с вызова кокой-либо патруль, находящийся рядом, и направить его на точку", — рассказывает "Сегодня" начальник отдела по управлению нарядами полиции ГУ НП в Днепропетровской области Андрей Дыдочкин.

Рабочие места диспетчеров оборудованы телефонной и радиосвязью. А на стене напротив них размещены три блока мониторов, на один из которых выведено изображение с камер видеонаблюдения, которых на улице Днепра уже 350.

"Определенная манипуляция с компьютером позволяет диспетчеру вывести видео с любой из камер на монитор. Сейчас эта система проходит заключительный этап тестирования. Эксперты настраивают логические программы, которые могут автоматически работать. Например, сверять государственные номера", — делится с нами Андрей Дыдочкин.

Именно из Ситуационного центра диспетчеры управляют всеми патрулями, задействованными в охране общественного порядка.

Служба. Начальник отдела контролирует работу диспетчеров. Фото: М. Журавель

На одну суточную смену заступает 13 диспетчеров. Любопытно, что в отличие от горячей линии "102", где операторами могут быть гражданские люди, в центре работают только квалифицированные сотрудники полиции.

"Чтобы управлять нарядами, нужно иметь определенные навыки, знать нормативную базу. Естественно, это должны быть офицеры полиции. Причем не младший состав, а опытные полицейские. Потому что диспетчеры несут персональную ответственность за то, что делают", — отмечают в отделе.

Стражи порядка уверяют, что появление Ситуационного центра положительно скажется на безопасности горожан.

"Он намного эффективнее в обслуживании граждан. Любое современное оборудование дает широкие полномочия и возможности для охраны населения", — подчеркнули в управлении.

ЭФФЕКТ И ЖАЛОБЫ

Аналогичные центры уже работают в Киеве, Харькове, Мариуполе и Одессе. Правоохранители уверяют, что благодаря уличному наблюдению и слаженной работе в крупных городах страны удается оперативно раскрыть порядка 20% совершаемых преступлений. В Днепре оценивать эффективность будут позже, но уже говорят, что чаще всего днепряне жалуются на грабежи: ежедневно в Центр поступает около 20-ти подобных заявлений.

Ранее мы писали, что в Запорожье установят несколько десятков камер видеонаблюдения.

Также мы сообщали, что за порядком в Одессе будут следить 600 видеокамер с распознаванием лиц. Их размещают на дорогах и в местах массового скопления людей. Правоохранители надеются, что они помогут определять виновников аварий и бороться с преступностью.