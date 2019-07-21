Выборы в Украине: на участках в Днепропетровской области зафиксировано почти 200 нарушений

В Днепре горел избирательный участок, а рядом с еще одним продавали картошку

Филатов: выборы в Днепре прошли спокойно. Фото: пресс-служба мэрии Днепра

В Днепропетровской области досрочные выборы Верховной Рады не обошлись без эксцессов. Так, в областном центре горел один из избирательных участков, а рядом с еще одним продавали печенье и пирожки по пять копеек. Кроме того, некоторые пункты голосования открылись с опозданием. Корреспондент "Сегодня" следил за избирательным процессом.

Так, в Днепре работали 435 избирательных участка. За первую половину дня в Днепропетровской области было зарегистрировано 98 сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Среди наиболее интересных случаев можно выделить продажу картошки на жилмассиве Красный Камень. Копы предварительно квалифицировали инцидент как попытку подкупа избирателей. Информацию по этому факту проверяли полицейские.

К 16:00 количество нарушений возросло — в полиции были зарегистрированы уже 198 сообщений о нарушении при волеизъявлении. По всем заявлениям правоохранители проводили проверки.

"По результатам проверок открыто два уголовных производства, а также составлено три административных протокола", — сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Не обошлось и без чрезвычайных происшествий. До старта избирательной кампании на одном из участков произошел пожар. Возгорание произошло 20 июля в областной офтальмологической больнице, где загорелась электропроводка. В результате ЧП огнем было повреждено около 10 метров проводки.

"Горели кабели в подвальном помещении в блоке бесперебойного питания в серверном шкафу. В результате пожара возникло сильное задымление на этажах", — рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Между тем, мэр Днепра Борис Филатов уже заявил, что голосование в городе прошло спокойно. Сам градоначальник отдал на избирательном участке в Соборном районе.

"По моему мнению, предвыборная кампания в Днепре прошла без существенных нарушений", — отметил мэр города.

О том , как в Украине сегодня, 21 июля, проходят выборы в Раду, читайте в материалах "Сегодня".

Как сообщали новости "Сегодня", на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Читайте подробней о всех округах и кандидатах по мажоритарке.

По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады. Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.

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