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В Ивано-Франковске женщина уничтожила бюллетени, не найдя в списках Зеленского

21 июля, 18:11

Избирательница, похоже, "приняла на грудь"

В Ивано-Франковске на участке №260898 женщина демонстративно порвала два бюллетеня и бросила в урну для голосования после того, как работники комиссии помешали ей вынести документы с участка.

Как пишет Galka, председатель УИК Мария Духняк рассказала, что она вместе со своим заместителем заметила, как женщина вероятно вынесла бюллетени. Они попросили избирательницу вернуться и проголосовать. Но последняя ответила, что ей не за кого голосовать и она не хочет этого делать. Услышав, что члены комиссии хотят вызвать полицию, женщина вернулась, порвала бюллетени и бросила в ящик для голосования. А потом начала убегать. Ее догнала работница полиции.

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"Мне сказали, что идет голосование. Я думала, за Зеленского. Читаю – нету. Я еще толком не вижу. Спрашиваю, что делать? Молчат. Порвала", – рассказала избирательница Гражданской сети "Опора".

Начальник Ивано-Франковского отдела полиции сообщил, что женщину направят в медицинское учреждение на освидетельствование, поскольку от нее исходит запах алкоголя, а затем в отдел полиции. Сведения будут внесены в журнал Единого учета, на лицо будет заведено административное дело по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство).

Как сообщалось, в Киеве пьяный порвал бюллетень.

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Тег выборы, Ивано-Франковск, бюллетень, Зеленский, хулиганство

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