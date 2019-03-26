Вырвал из рук деньги: в Днепре произошло дерзкое ограбление
Грабителю грозит шести лет тюрьмы
В Днепре мужчина напал на женщину после того, как она сняла с банкомата 500 гривен. Преступник вырвал у нее из рук деньги и скрылся с места преступления. Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области.
Как рассказали в полиции, ограбление произошло 23 марта на улице Рабочей. После того, как женщина сняла с банкомата деньги, ранее судимый 39-летний местный житель выхватил их и убежал. Пострадавшая после этого обратилась в полицию.
Вскоре мужчину удалось задержать. Его доставили до Чечеловского отделения полиции, а 500 грн отправили на экспертизу.
"По данному факту в Чечеловском отделении полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 УК Украины ("Грабеж"). Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. За совершение преступления ему грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет", – отметили в отделе коммуникации Национальной полиции области.
Напомним, недавно в Днепрепроизошло вооруженное ограбление инкассаторов– у них отняли 500 тысяч гривен.
Также мы сообщали, что в Днепре грабители разбили витрину в дорогом магазине электроники и вынесли из него бытовую технику.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Вырвал из рук деньги: в Днепре произошло дерзкое ограбление". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мелитополе грабители вскрыли сейф и унесли денег и золота на 70 тысяч гривен
Воры проникли в дом, взломали сейф и похитили ценное имущество
Дерзкое ограбление в Харькове: копы задержали троих подозреваемых
Один из преступников оказался ранее судимым