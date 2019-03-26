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Вырвал из рук деньги: в Днепре произошло дерзкое ограбление

Сегодня, 14:21

Грабителю грозит шести лет тюрьмы

Архивное фото
Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня
Вырвал из рук деньги: в Днепре произошло дерзкое ограбление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9dd/0e4/5c99dd0e4d3f2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9dd/0e4/5c99dd0e4d3f2.jpg Днепр Грабителю грозит шести лет тюрьмы

В Днепре мужчина напал на женщину после того, как она сняла с банкомата 500 гривен. Преступник вырвал у нее из рук деньги и скрылся с места преступления. Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как рассказали в полиции, ограбление произошло 23 марта на улице Рабочей. После того, как женщина сняла с банкомата деньги, ранее судимый 39-летний местный житель выхватил их и убежал. Пострадавшая после этого обратилась в полицию.

Вскоре мужчину удалось задержать. Его доставили до Чечеловского отделения полиции, а 500 грн отправили на экспертизу.

"По данному факту в Чечеловском отделении полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 УК Украины ("Грабеж"). Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. За совершение преступления ему грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет", – отметили в отделе коммуникации Национальной полиции области.

Напомним, недавно в Днепрепроизошло вооруженное ограбление инкассаторов– у них отняли 500 тысяч гривен.

Также мы сообщали, что в Днепре грабители разбили витрину в дорогом магазине электроники и вынесли из него бытовую технику.

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Тег ограбление, Днепр, женщина, мужчина

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