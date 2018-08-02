Полиция расследует взрыв автомобиля депутата в Каменском как покушение на убийство

Мужчина сам выбрался из микроавтобуса, сейчас его оперируют

По факту взрыва в Каменском автомобиля депутата местного горсовета Виталия Чернявского полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 15, а также п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство, совершенное способом опасным для жизни многих лиц).

Напомним, в городе Каменском Днепропетровской области 2 июля на ходу взорвался микроавтобус Volkswagen. Инцидент произошел на перекрестке улиц Москворецкой и Сачко в Заводском районе в 15:20. В результате происшествия пострадал водитель автомобиля – его в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу.

Недавно мы сообщали, что в Днепре ночью на стоянке сгорели пять автомобилей. В одном из авто сидела супружеская пара, которая чудом успела выбраться из машины.

Мы также сообщали, что в одной из днепровских школ произошел пожар. Учебное учреждение требовали закрыть пожарные и суд за пренебрежение техникой безопасности.



