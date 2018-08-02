Полиция расследует взрыв автомобиля депутата в Каменском как покушение на убийство

Сегодня, 18:43

Мужчина сам выбрался из микроавтобуса, сейчас его оперируют

Фото: ГУНП в Днепропетровской области
Фото: ГУНП в Днепропетровской области

По факту взрыва в Каменском автомобиля депутата местного горсовета Виталия Чернявского полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 15, а также п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство, совершенное способом опасным для жизни многих лиц).

Напомним, в городе Каменском Днепропетровской области 2 июля на ходу взорвался микроавтобус Volkswagen. Инцидент произошел на перекрестке улиц Москворецкой и Сачко в Заводском районе в 15:20. В результате происшествия пострадал водитель автомобиля – его в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу.

Недавно мы сообщали, что в Днепре ночью на стоянке сгорели пять автомобилей. В одном из авто сидела супружеская пара, которая чудом успела выбраться из машины.

Мы также сообщали, что в одной из днепровских школ произошел пожар. Учебное учреждение требовали закрыть пожарные и суд за пренебрежение техникой безопасности.


 
взрыв, депутат, покушение, полиция, автомобиль, микроавтобус, днепропетровская область, пострадавший, каменское

Вы сейчас просматриваете новость "Полиция расследует взрыв автомобиля депутата в Каменском как покушение на убийство". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Фото: пресс-служба ГСЧС

В Каменском на ходу взорвался микроавтобус: водитель в тяжелом состоянии

Сегодня, 18:25

Пострадавшим может оказаться депутат городского совета

Днепр

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Днепропетровской области обнаружили склад со взрывчаткой

Сегодня, 11:20

Правоохранители нашли 63 тротиловые шашки общим весом 13, 4 килограмма
Загрузка...

Днепр

В столкновении двух автомобилей в Днепропетровской области погиб один человек, пять пострадали

26 Июля, 21:42

На дороге столкнулись автомобиль Hyundai Sonata и ВАЗ 21053

Днепр

Фото: ГУПН в Днепропетровской области

Мощный взрыв в Кривом Роге: стали известны причины

17 Июля, 10:23

В результате инцидента пострадали три человека, среди них – ребенок
Загрузка...