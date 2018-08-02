В Каменском на ходу взорвался микроавтобус: водитель в тяжелом состоянии

В городе Каменском Днепропетровской области 2 июля на ходу взорвался микроавтобус Volkswagen. Инцидент произошел на перекрестке улиц Москворецкой и Сачко в Заводском районе в 15:20. В результате происшествия пострадал водитель автомобиля – его в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу.

"Наше подразделение выехало на вызов. В 15:26 пожар удалось ликвидировать. Сгорело семь квадратных метров автомобиля", – сообщила "Сегодня" пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

Местные СМИ, ссылаясь на неофициальные данные, сообщают, что пострадавшим может оказаться депутат местного горсовета Виталий Чернявский. Однако официального подтверждения пока нет. Правоохранители устанавливают причины случившегося.

Недавно мы сообщали, что в Днепре ночью на стоянке сгорели пять автомобилей. В одном из авто сидела супружеская пара, которая чудом успела выбраться из машины.

Мы также сообщали, что в одной из днепровских школ произошел пожар. Учебное учреждение требовали закрыть пожарные и суд за пренебрежение техникой безопасности.