В столкновении двух автомобилей в Днепропетровской области погиб один человек, пять пострадали

Сегодня, 21:42

На дороге столкнулись автомобиль Hyundai Sonata и ВАЗ 21053


фото dp.dsns.gov.ua

фото dp.dsns.gov.ua

В с.Мишурин Рог Днепропетровской области на автодороге Борисполь-Днепр-Запорожье столкнулись два легковых автомобиля, в результате ДТП один человек погиб и 5 получили травмы.

Как сообщает пресс-служба Главного управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области, информация о ДТП поступила в службу спасения в 14:24 четверга.

На место происшествия спасатели установили, что на дороге столкнулись автомобиль Hyundai Sonata, в котором находилось 3 человека, и ВАЗ 21053, в котором находились также 3 человека.

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"Спасатели освободили пострадавших из поврежденных автомобилей. В результате ДТП были травмированы 5 человек и 1 человек погиб", – сказано в сообщении.

Для оказания помощи потерпевшим в ДТП привлекались 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.

Как сообщалось, в Днепре вечером 25 июля автомобиль Skoda Octavia врезался в электроопору и загорелся. В результате ДТП были травмированы двое детей.

Кроме того,  25 июля в Днепре произошла масштабная авария с участием трех автомобилейВ результате ДТП пострадали женщина и ребенок, которые находилась в автомобиле "Lexus GX". Ребенка сразу госпитализировали, а женщину спасателям с помощью гидравлических ножниц пришлось вырезать из поврежденного автомобиля: ее также госпитализировали.
авария, ДТП, столкновение, днепропетровская область

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Источник:

"Сегодня"

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