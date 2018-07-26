В столкновении двух автомобилей в Днепропетровской области погиб один человек, пять пострадали
На дороге столкнулись автомобиль Hyundai Sonata и ВАЗ 21053
фото dp.dsns.gov.ua
фото dp.dsns.gov.ua
В с.Мишурин Рог Днепропетровской области на автодороге Борисполь-Днепр-Запорожье столкнулись два легковых автомобиля, в результате ДТП один человек погиб и 5 получили травмы.
Как сообщает пресс-служба Главного управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области, информация о ДТП поступила в службу спасения в 14:24 четверга.
На место происшествия спасатели установили, что на дороге столкнулись автомобиль Hyundai Sonata, в котором находилось 3 человека, и ВАЗ 21053, в котором находились также 3 человека.
"Спасатели освободили пострадавших из поврежденных автомобилей. В результате ДТП были травмированы 5 человек и 1 человек погиб", – сказано в сообщении.
Для оказания помощи потерпевшим в ДТП привлекались 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.
Как сообщалось, в Днепре вечером 25 июля автомобиль Skoda Octavia врезался в электроопору и загорелся. В результате ДТП были травмированы двое детей.
Кроме того, 25 июля в Днепре произошла масштабная авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП пострадали женщина и ребенок, которые находилась в автомобиле "Lexus GX". Ребенка сразу госпитализировали, а женщину спасателям с помощью гидравлических ножниц пришлось вырезать из поврежденного автомобиля: ее также госпитализировали.
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