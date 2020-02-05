Взрыв гранаты оторвал руку пассажиру авто: зачем неизвестные приехали в винницкое село (видео)

Владелец предприятия, у которого случился взрыв, рассказал о разговоре с одним из мужчин

В селе Леляки Жмеринского района Винницкой области произошел взрыв гранаты, что повлекло тяжелые ранения нескольких человек.

По предварительным данным, неизвестные попросили водителя легкового автомобиля подвезти их к предприятию, которое занимается грузовыми перевозками. И там активировали гранату. Сейчас трое человек находятся в критическом состоянии. Одному оторвало руку, еще у двоих раненных врачи доставали осколки из глаз, легких и головы.

Как рассказали корреспондентам "Сегодня", вечером к предприятию подъехал красный мерседес с польскими номерами. В машине было четверо. Пока один вышел посмотреть, в какие ворота заехать – в авто взорвалась граната.

Этот момент зафиксировали камеры наблюдения.

Рвануло так, что в машине вылетели окна. В салоне все посечено осколками, вокруг – лужи крови, в задних дверях обнаружена чека от гранаты. Водителя и двух пассажиров отвезли в ближайшую больницу.

Они поступили в тяжелом состоянии. Более двух часов хирурги боролись за жизнь водителя и пассажиров. Из легких, головы и глаз потерпевших достали десятки осколков.

"Осколочные повреждения мягких тканей, рук, ног. Также – повреждение кишечника осколками, еще была операция – трепанация черепа, удаление осколков из головного мозга", – рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Жмеринской районной больницы Ирина Клокотская.

"Сегодня" увидели, как под реанимацией плакала мать водителя "Мерседеса".

Евдокия Горелова говорит, что Иван, так зовут ее сына, иногда подрабатывал таксистом. Выехал на вызов. Сейчас Евдокия молится, чтобы сын выжил.

"У него вырвано ребро, в легких осколки. Мы не знаем, как на Винницу заберут, вытянут те осколки или нет сейчас, не знаем ничего. Он страшненький такой, у него все болит, говорит", – плачет мама водителя Евдокия Горелова.

Полиция начала уголовное производство по двум статьям: покушение на умышленное убийство и незаконное обращение с оружием. Но версий не озвучивают и категорически отказываются комментировать ситуацию.

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Зато владелец предприятия, у которого взорвалась машина, имеет свои предположения.

"Нам эти люди неизвестны, но я думаю, что не с хорошим, скажем так, намерением они к нам ехали", – говорит владелец предприятия грузовых перевозок Сергей Бобошко.

Сергей Бобошко уверяет "Сегодня", что ранее ему никто не угрожал. Но почему мужчины приехали на предприятие, не знает. Но пока ждали полицейских и скорую, Сергей Бобошко успел поговорить с тем, кто вышел из машины до взрыва. Его, кстати, не задело – отделался испугом.

"Он сказал, что мы ехали сюда, мол, пообщаться. С какой целью, о чем – неизвестно. А я его спрашиваю – "о чем общаться?" Он говорит: "Ну, у нас было две гранаты, разговор был бы в нашу пользу". Граната была, как объяснили специалисты, уже со снятой чекой. То есть была готова для взрыва", – рассказывает владелец предприятия грузовых перевозок Сергей Бобошко.

Уцелевший пассажир автомобиля в СИЗО. Других допросить следователи не могут – ранение слишком тяжелые. Поэтому пока ждут, когда состояние пострадавших улучшится.

Ранее "Сегодня" писали о том, что по центру Харькова разгуливал мужчина с гранатой.

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