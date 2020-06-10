Взрыв в Днепропетровской области: депутат горсовета погиб

В Новомосковске Днепропетровской области умер депутат местного горсовета Андрей Александрович, который пострадал во время взрыва и пожара в своей квартире. Об этом сообщает "Полезная газета".

Во время пожара мужчина получил сильные ожоги и скончался в больнице. Чиновнику было 39 лет. Также известно, что он работал журналистом в местном издании.

Фото: poleznaya.dp.ua

Напомним, взрыв на улице Гетманской прогремел 9 июня в 5:41. На место сразу же примчались спасатели. Выяснилось, что пламя охватило квартиру на третьем этаже девятиэтажки.

"Во время пожара пострадал владелец квартиры, которого с предварительным диагнозом ожоги тела I-II степени в тяжелом состоянии, до прибытия спасателей, госпитализировали в Новомосковскую центральную районную больницу", – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Кроме того, не так давно в Киеве нашли мертвым народного депутата Валерия Давыденко. Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в его офисе. Расследованием смерти депутата Валерия Давиденко занялся Офис генпрокурора. По факту смерти мужчины начато уголовное производство.

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