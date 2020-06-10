Українська
$ 26,64
30,09
  1. Новости в регионах
  2. Новости Днепра

Взрыв в Днепропетровской области: депутат горсовета погиб

10 июня, 10:35

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Мужчина получил сильные ожоги

В Новомосковске Днепропетровской области умер депутат местного горсовета Андрей Александрович, который пострадал во время взрыва и пожара в своей квартире. Об этом сообщает "Полезная газета".

Во время пожара мужчина получил сильные ожоги и скончался в больнице. Чиновнику было 39 лет. Также известно, что он работал журналистом в местном издании.

Фото: poleznaya.dp.ua

Напомним, взрыв на улице Гетманской прогремел 9 июня в 5:41. На место сразу же примчались спасатели. Выяснилось, что пламя охватило квартиру на третьем этаже девятиэтажки.

"Во время пожара пострадал владелец квартиры, которого с предварительным диагнозом ожоги тела I-II степени в тяжелом состоянии, до прибытия спасателей, госпитализировали в Новомосковскую центральную районную больницу", – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Кроме того, не так давно в Киеве нашли мертвым народного депутата Валерия Давыденко. Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в его офисе. Расследованием смерти депутата Валерия Давиденко занялся Офис генпрокурора. По факту смерти мужчины начато уголовное производство.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
взрыв смерть депутат новомосковск горсовет пожар Днепропетровская область

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 10 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 10 июняУкраина
В Киеве и восьми областях Украины могут вернуть строгий карантин
В Киеве и восьми областях Украины могут вернуть строгий карантинУкраина
В Павлограде расформировали отдел полиции, где обнаружили банду
В Павлограде расформировали отдел полиции, где обнаружили банду "оборотней"Днепр
В Кривом Роге из окна роддома выпала 20-летняя девушка
В Кривом Роге из окна роддома выпала 20-летняя девушкаДнепр
Банда полицейских из Павлограда год запугивала и пытала людей: фото
Банда полицейских из Павлограда год запугивала и пытала людей: фотоДнепр
В Днепре выпал огромный град и прошел мощный ливень (фото и видео)
В Днепре выпал огромный град и прошел мощный ливень (фото и видео)Днепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять