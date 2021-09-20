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За что убили спикера ГСЧС и инструктора доврачебной помощи. Две версии теракта в Днепре

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
20 сентября, 19:36
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Теракт мог быть связан с профессиональной деятельностью погибших или из-за "неприязненных отношений"
По словам замглавы облпрокуратуры Александра Савенко, сила взрыва соответствовала взрыву 1-2 килограммов тротила. Коллаж: "Сегодня"
По словам замглавы облпрокуратуры Александра Савенко, сила взрыва соответствовала взрыву 1-2 килограммов тротила. Коллаж: "Сегодня"

Сегодня, 20 сентября, стали известны подробности теракта в Днепре. Напомним, что 15 сентября среди улицы взорвалась машина. К сожалению, погибли два человека – пресс-секретарь ГСЧС Днепропетровской области Дарья Гречищева и инструктор доврачебной помощи Алексей Кавлак. Полиция, рассматривает две версии, но уже квалифицировала происшествие как теракт.

Об этом сообщил замглавы областной прокуратуры Александра Савенко на брифинге.

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По его словам, теракт мог быть связан с профессиональной деятельностью погибших. По его словам, погибшие имели активную гражданскую позицию.

"Они были волонтерами, они были инструкторами-парамедиками и занимались довольно активной деятельностью. Неоднократно находились в зоне ООС", – объяснил он одну из версий.

Вторая версия, которую рассматривают следователи – автомобиль взорвали из-за "неприязненных отношений определенного круга лиц с этими людьми". Савенко также добавил, что следствию следует "глубоко и подробно" разобраться с лицами, которые могут быть причастны к взрыву. О ком конкретно идет речь, он не уточнил, сославшись на "тайну следствия".

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Представитель прокуратуры также сообщил, что сила взрыва соответствовала взрыву 1-2 килограммов тротила. Однако до сих пор неизвестно, в какую часть авто заложили взрывчатку, это выясняет следствие.

Что известно о взрыве

  • Сообщение о происшествии поступило в полицию 15 сентября около 9:00 утра. Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на проспекте Богдана Хмельницкого.

  • Два человека, которые были в машине, погибли.

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    Авто вспыхнуло, пожар был потушен.

  • В полиции говорят, что это был теракт.

Большая потеря для системы МВД

"Сегодня около девяти утра трагически погибла капитан службы гражданской защиты Дарья Гречищева. Она руководила отделом по связям со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. Это тяжелая утрата не только для родных, но и для всех работников системы МВД. Светлая память Дарьи. Ты навсегда останешься в наших сердцах", — выразили слова соболезнования в пресс-службе МВД Украины.

Напомним, что в многоэтажке Кривого Рога прогремел взрыв.

Также напомним, в Киеве прогремел взрыв, в результате чего был разрушен гараж, еще несколько соседних домов повреждены. Под завалами спасатели искали людей.

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