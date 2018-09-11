Задержание известного блогера: полиция Днепра дала официальные комментарии

Пресс-служба Днепропетровского областного управления Нацполиции опубликовала официальные комментарии по поводу задержания известного блогера Валерия Ананьева, которое произошло вечером 10 сентября в Днепре.

"Событие, которое имеет отношение к задержанию, произошло в январе 2016 года. Во время тренировки в спортзале поселка Гвардейское между двумя мужчинами произошел конфликт. После словесной перепалки один из мужчин нанес несколько ударов кулаком в лицо другому", – говорится в сообщении.

По данным полиции, потерпевший был доставлен в больницу, где ему поставили диагноз "кровоизлияние вокруг глаз, ушиб головного мозга І степени, перелом костей носа со смещением".

Следователи квалифицировали это событие по статье "легкие телесные повреждения", однако позже, после получения справки медэкспертизы, в которой была указана степень тяжести телесных повреждений, квалификация уголовного производства была изменена на статью об "умышленном средней тяжести телесном повреждении".

"После проведения соответствующих следственных действий, 23 марта 2018 года в связи с неявкой в органы досудебного следствия, его близким родственникам было вручено письменное сообщение о подозрении и сообщено о необходимости явки в Новомосковский отдел полиции", – подчеркнули в пресс-службе.

Также в полиции добавили, что "в связи с отсутствием возможности проведения следственных действий с подозреваемым мужчина был объявлен в розыск 4 апреля 2018 года".

"Все это время сотрудники полиции неоднократно говорили с подозреваемым по телефону и объясняли законные требования по его явке в отделение полиции. 7 июня 2018 года следственный судья Новомосковского межрайонного суда вынес постановление на принудительное задержание мужчины для избрания ему меры пресечения", – резюмировали полицейские.

Между тем в комментариях к этому сообщению появилось немало неприятных для полиции сообщений, в которых жители Днепра и области нарекали на бездействие стражей порядка.

Так, сам задержанный с сарказмом назвал новость "чудесной", особенно в части сообщения о близких родственниках, и призвал полицейских "остановиться с комментариями".

Напомним, что бывшего десантника, воевавшего в зоне АТО, задержали за несколько минут до начала презентации его книги, назначенной в одной из библиотек Днепра. Закованного в наручники Ананьева доставили в Новомосковск, где 11 сентября должно было состояться судебное заседание по его делу. Позже в сети появились сообщение о том, что Ананьева отпустили из-под ареста.

Отметим, что сам блогер признался, что у него нет никаких претензий к стражам порядка, которые его задержали. Ананьев добавил также, что полностью признает свою вину в избиении человека и заверил, что неоднократно просил прощения и предлагал пострадавшему и его близким оплатить лечение.